Bíblia fica intacta após incêndio destruir residência no Paraná; vídeo

O incêndio foi registrado na tarde desse domingo (25)

Um incêndio destruiu uma residência na tarde desse domingo (25), em Almirante Tamandaré, município que pertence à Região Metropolitana de Curitiba, Paraná. No entanto, o que chamou a atenção é que uma bíblia ficou intacta em meio às chamas que devastaram o imóvel.

Testemunhas acreditam que o fogo começou por conta de um curto circuito e informaram que, apesar do susto, ninguém ficou ferido, pois os moradores da casa haviam saído do local momentos antes.

A população reuniu forças para combater as chamas. Com mangueiras e até uma lavadora de alta pressão, o fogo foi extinguido e, desta forma, o incêndio não afetou outras moradias.

Em uma conversa com a equipe de reportagem da Banda B, a irmã do proprietário do imóvel, que ficou destruído por conta do incêndio, alegou que a família já está sendo amparada pela comunidade e confirmou que a bíblia ficou intacta.

“Fechou curto na casa do meu irmão, começou a pegar fogo no sofá e foi se alastrando. A sorte que meus primos estavam aqui, junto com muitos vizinhos, resfriam as casas ao lado. Mas queimou a cama dele nova, queimou tudo, só não queimou a bíblia, ficou intacta, só pela misericórdia", disse a testemunha.

Veja:

Com informações da Banda B.

