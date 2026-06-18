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CORNÉLIO PROCÓPIO

Bíblia fica intacta após carro ser destruído por fogo no PR: 'Milagre'

Fiat Uno foi consumido pelas chamas, enquanto a Bíblia dentro dele saiu completamente preservada

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 00:26:07 Editado em 18.06.2026, 00:26:01
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Bíblia fica intacta após carro ser destruído por fogo no PR: 'Milagre'
Autor A capa e as bordas da Bíblia ficaram queimadas, mas ao ser aberta, é possível ver que as folhas não foram comprometidas - Foto: Reprodução/Anuncifácil

Uma Bíblia permaneceu com as folhas intactas dentro de um carro que foi completamente destruído por um incêndio na manhã de segunda-feira (15) em Cornélio Procópio, no Norte do Paraná.

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O dono do veículo, Márcio Faccioli, de 43 anos, relatou que o livro ficava em cima do porta-luvas. A capa e as bordas da Bíblia ficaram queimadas, mas ao ser aberta, é possível ver que as folhas não foram comprometidas.

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Márcio deixou o carro ligado na garagem enquanto ia à cozinha tomar café. Ao retornar, notou que havia chamas próximas à bateria do veículo que se alastravam rapidamente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu conter as chamas. Mesmo assim, o carro ficou completamente destruído e não pôde ser recuperado.

Apesar do estrago total do veículo, o fogo não atingiu a casa onde Márcio mora com a esposa, a irmã e uma filha de três anos. Ninguém ficou ferido no incidente.

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biblia Cornélio Procópio incendio Milagre NOTÍCIAS
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