Biarticulado bate em terminal de embarque e deixa 2 feridos no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Um ônibus biarticulado bateu contra um terminal de embarque do Boa Vista na manhã desta quarta-feira (30), em Curitiba, capital do Paraná. Duas pessoas que estavam esperando no local ficaram feridas com o acidente.

continua após publicidade

Câmeras de segurança registraram o momento em que o veículo colide contra a plataforma e sai arrastando parte da estrutura. Conforme as imagens, é possível ver que o ônibus se aproxima normalmente do terminal, no entanto, em seguida o acidente acontece.

Vidros e ferragens da estrutura da plataforma ficaram danificados. Veja o flagrante abaixo.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Ex-combatente que lutou na 2ª Guerra Mundial morre aos 104 anos no PR

De acordo com a empresa Transporte Coletivo Glória, responsável pelo veículo, o ônibus não carregava passageiros. A Glória informou ainda que as causas do acidente serão investigadas. Testemunhas relataram que o motorista supostamente teria sofrido um mal súbito.

As vítimas seriam um jovem e um idoso. Eles foram socorridos pela equipe do Siate, do Corpo de Bombeiros, e levados para um hospital da capital. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre estado de saúde das vítimas.

continua após publicidade

Assista: tnonline

*Com informações g1 Paraná e RicMais.

Siga o TNOnline no Google News