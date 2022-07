Beto Richa diz que PSDB terá chapa forte de candidatos; assista

Da Redação

O ex-governador Beto Richa, presidente estadual do PSDB, esteve na noite desta terça-feira (5), em Apucarana, onde se reuniu com lideranças políticas locais e regionais e foi homenageado pelo Sindicato dos Despachantes do Paraná, em reconhecimento ao apoio que ele deu à categoria quando governador.

Pré-candidato a deputado federal, Beto Richa também está percorrendo o interior do Estado com vistas a discutir as estratégias do partido para as eleições de 2 de outubro deste ano.

Segundo ele, até o dia 2 de abril, quando fechou o período de filiações, o PSDB do Paraná conseguiu angariar e identificar importantes lideranças para compor a chapa de candidatos ao governo do Estado, com o ex-prefeito de Guarapuava, César Silvestri Filho, e também de deputados estaduais e federais. Para o Senado ele salienta que o partido ainda não tem candidato.

Quanto ao governo do Estado, Beto Richa considera que César Silvestri Filho é um nome em condições de disputar o cargo. “Ele é um jovem político, mas com vasta experiência de quem foi deputado e que cumpriu um bom mandato à frente de uma das mais importantes cidades paranaenses, que é Guarapuava”. Tanto que, conforme assinala, ele fez o seu sucessor e deixou a Prefeitura com alto índice de aprovação popular.

Sobre sua pré-candidatura a deputado federal, Beto Richa observa que voltou ao cenário político estimulado por muitas lideranças políticas em todo o Paraná, as quais se dizem “com saudades de seu governo”. Ele assinala que ficou dois anos e meio fora da política, apenas cuidando da família, mas que agora vê também o momento de retomar a vida pública. “Isso porque foram 13 anos de trabalho intenso, unindo praticamente dois mandatos de prefeito e dois mandatos de governador do Paraná”, lembra ele, salientando que está sendo muito bem recebido por onde anda no Paraná.

Beto Richa confirmou também que o PSDB do Paraná vai apoiar a pré-candidata à Presidência da República, Simone Tebet (MDB), seguindo a linha de orientação da executiva nacional. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

