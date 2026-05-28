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JORNADA DE TRABALHO

Beto Preto vota a favor do fim da escala 6x1; PEC é aprovada em dois turnos na Câmara

A proposta foi aprovada em dois turnos no plenário da Câmara dos Deputados e agora segue para votação no Senado Federal.

Escrito por Da Redação
Publicado em 28.05.2026, 10:06:46 Editado em 28.05.2026, 11:00:48
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Beto Preto vota a favor do fim da escala 6x1; PEC é aprovada em dois turnos na Câmara
Autor Foto: Divulgação

O deputado federal Beto Preto votou nesta quarta-feira (27) a favor da PEC que extingue a escala de trabalho 6x1 no Brasil. A proposta foi aprovada em dois turnos no plenário da Câmara dos Deputados e agora segue para votação no Senado Federal.

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Antes da votação em plenário, o texto já havia sido aprovado na comissão especial com placar de 34 votos a 4. Com a implementação da medida, os trabalhadores brasileiros passarão a ter direito a dois dias de folga por semana, e a jornada máxima será reduzida de 44 para 40 horas semanais — sem redução salarial.

A transição será feita de forma gradual, em 14 meses: nos primeiros 60 dias após a promulgação entra em vigor a escala 5x2 com redução de duas horas na jornada; em seguida, a jornada chega ao limite de 40 horas semanais.

Para o deputado Beto Preto, a mudança representa um avanço histórico na qualidade de vida de milhões de trabalhadores brasileiros. "Quem trabalha seis dias para descansar um sabe o peso que isso tem. É hora de o Brasil avançar. O trabalhador não pode ser o último a se beneficiar do progresso", afirmou.

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A proposta segue agora para apreciação do Senado Federal.

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Beto Preto CÂMARA DOS DEPUTADOS direitos dos trabalhadores jornada de trabalho PEC 6x1 Senado Federal
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