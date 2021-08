Beto Preto visita nova sede da 21ª RS de Telêmaco Borba

Da Redação

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, visitou a nova sede da 21ª Regional de Saúde, em Telêmaco Borba, nesta terça-feira (3). Além de economia de R$ 11 mil por mês no aluguel, o espaço, agora, é mais amplo e com melhores condições de trabalho, localizando no centro do município, onde funcionava o antigo Núcleo Regional de Educação.

“A gestão também está revisando custos com unidades da Secretaria de Estado da Saúde. E a nova localidade vai permitir além de melhor aproveitamento dos recursos públicos, um ambiente também mais adequado para os nossos servidores”, afirmou Beto Preto.Além da sede da Regional de Saúde, a Farmácia do Paraná também mudou, e foi para a antiga unidade da Receita Estadual. O imóvel pertence ao Estado, portanto, sem qualquer custo adicional.

“Este é o espírito da administração que adotamos, orientado pelo governador Ratinho Junior, de buscarmos eficiência, fazendo mais com menos, ainda mais com a escassez de recursos públicos e com a alta demanda por investimentos na saúde”, destacou o secretário.A 21ª Regional de Saúde tem cobertura e atendimento em sete municípios (Telêmaco Borba, Curiúva, Imbaú, Ortigueira, Reserva, Tibagi e Ventania). Um dos grandes destaques no período da pandemia foi a abertura do Hospital Regional de Telêmaco Borba, que hoje conta com sete pacientes internados em UTI, dos 23 leitos.

A estratégia do Governo do Estado foi colocar em funcionamento a unidade, que construída há mais de dez anos, estava fechada. A gestão do hospital é feita pela Fundação Estatal de Atenção em Saúde (Funeas), com gerenciamento clínica da Santa Casa de Ponta Grossa.O Estado contou ainda com apoio da Klabin para a finalização da parte estrutural e a Sesa investiu em equipamentos. “Este hospital é uma referência e foi sempre uma expectativa muito grande da população de Telêmaco Borba e da região, porque embora pronto, não havia atendido ninguém. Por determinação do governador Ratinho Junior, colocamos para atender os paranaenses com Covid-19. Muitas vidas foram salvas nesta unidade. E devemos pensar num novo perfil assistencial daqui para frente”, destacou o secretário. Beto Preto ainda esteve com o prefeito Márcio Artur de Matos, com a vice-prefeita Rita Mara de Paula Araújo, com o secretário Municipal de Saúde, Anderson Catto, falando sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19.

Foto: 21ª Regional de Saúde