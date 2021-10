Da Redação

Beto Preto: "Variante delta já se tornou predominante no PR"

O secretário de estado da Saúde do Paraná, Beto Preto, durante entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira (4), disse que a variante delta já se tornou predominante no estado ne fez um apelo para o uso da máscara.

"Precisamos continuar usando máscara, mantendo distanciamento social e a lavagem das mãos, detalhes que são fantásticos para frear o vírus. Não há motivo da pânico sobre a Delta, mas temos que encarar com medidas não farmacológicas e a população vacinada”, afirmou ele.

Beto Preto também informou que 97% da população adulta do Paraná já recebeu, ao menos, uma dose da vacina contra Covid. "Contra números, nesse momento, não há argumentos. O número de casos não teve tanta redução, mas a gravidade sim. Nós temos, com a vacina, uma queda enorme do número de pessoas que evoluem mal com a doença”, disse o secretário, durante a distribuiu 390.880 vacinas contra a Covid-19 para as 22 Regionais.

