Beto Preto solicita retomada de obras federais inacabadas em escolas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O deputado federal Beto Preto (PSD) esteve no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

O deputado federal Beto Preto (PSD) esteve no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nesta terça-feira (7), em Brasília, para discutir sobre as obras federais de escolas paralisadas nos municípios do Paraná.

continua após publicidade .

Segundo o FNDE, há um passivo de cerca de R$ 200 milhões em investimentos que não foram feitos e aproximadamente cinco mil obras não concluídas.

"Tivemos uma posição muito positiva do FNDE sobre a retomada de obras paradas e inacabadas. Esta também é claramente uma pauta do Ministério da Educação e saímos otimistas com o diálogo sobre estas unidades e a retomada pelo Governo Federal destes investimentos", afirmou o parlamentar.

continua após publicidade .

APUCARANA

Beto Preto projeta que cerca de 400 obras estejam nestas condições no Estado. No caso de Apucarana, município onde foi prefeito por dois mandatos, a Escola Municipal José Domingos Scarpelini, os CMEIs Sanches dos Santos, Catuaí e Afonso Camargo não foram concluídos pelo investimento federal, prejudicando aproximadamente mil crianças. Ele solicitou ainda que a Escola Municipal do Solo Sagrado também seja contemplada com recursos.

"Estou verificando em nome do governador Ratinho este tema e vamos buscar a solução. Há uma situação muito crítica. Quando fui prefeito, licitei, iniciamos as obras, mas o recurso parou de vir. Tenho certeza que todos os prefeitos nesta condição também querem finalizar as obras. Em Apucarana da mesma forma. Queremos estas obras concluídas e tivemos importante aceno neste sentido", enfatizou o deputado.

Siga o TNOnline no Google News