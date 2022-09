Beto Preto reúne apoiadores em caminhada na Capital

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A caminhada denominada “Onda Azul” do candidato a deputado federal Beto Preto (PSD) tomou conta de Curitiba nesta quinta-feira (29). A caminhada, com mais de 500 pessoas exaltando as candidaturas de Beto Preto e do governador Ratinho Junior (PSD), que busca a reeleição, movimentou a Rua XV com um grande número de apoiadores e simpatizantes.

continua após publicidade .

“É uma alegria muito grande receber esse apoio, a 72 horas do pleito, na Capital dos paranaenses. Esse é o voto pela saúde, pela vida!”, disse Beto Preto, rodeado de eleitores.

- LEIA MAIS: Beto Preto diz que saúde deve ser o tema principal dessas eleições

continua após publicidade .

Durante todo o trajeto desta que é uma das ruas comerciais mais movimentadas do centro de Curitiba, Beto Preto conversou com lojistas, demais comerciantes e pessoas que passavam pelo calçadão e apresentou suas propostas em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), do municipalismo e da assistência social.

Mais investimentos na saúde pública e descentralização dos atendimentos à população, inclusive, têm sido uma das principais bandeiras de luta do ex-secretário estadual da Saúde, Beto Preto, durante esta campanha eleitoral.

Na sua opinião, é preciso fortalecer o SUS para que o sistema possa melhor atender às necessidades dos pacientes e também das instituições hospitalares. “O Sistema tem sofrido ataques e redução orçamentária que prejudicam o seu desempenho e eficácia. Por isso defendo o fim do congelamento orçamentário para a saúde pública e uma modernização do SUS”, afirma Beto Preto, que vem sendo chamado no Paraná como o “Secretário da Vacina” pelo trabalho que realizou em todo o Estado no combate à pandemia da Covid-19.

Ainda na noite desta quinta, Beto Preto esteve ao lado do candidato a deputado estadual Ney Leprevost (PSD) participando de um encontro com apoiadores no Restaurante Madalosso, em Santa Felicidade.

Siga o TNOnline no Google News