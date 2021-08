Da Redação

Beto Preto ressalta que saúde mental será desafio

O secretário de Estado ds Saúde, Beto Preto, ressaltou a importância do olhar assistencial para a saúde mental, especialmente no pós-pandemia, em visita ao Sudoste nesta sexta-feira (6), durante a inauguração do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) do município de Mangueirinha.

continua após publicidade .

Mesmo com a vacinação avançando e a taxa de ocupação de leitos hospitalares diminunido no Paraná, o atendimento das pessoas com as sequelas da Covid-19 também será um novo desafio.

"A pandemia mudou a nossa forma de se relacionar em sociedade. E passado esse momento, teremos que encarar alguns outros cenários, de assistência para os sequelados desta doença. Muitos que sobreviveram, ainda sofrem com o reflexo do coronavírus e precisamos já pensar nisso. As pessoas ficaram em casa, estiveram distantes do convívio social, crianças sem aulas presenciais", afirmou o secretário.

continua após publicidade .

O Estado está realinhando programas para reforçar serviços com a reestruturação de hospitais e ambulatórios psiquiátricos. Beto Preto está participando há mais de um mês das discussões com as áreas técnicas da Sesa.

Os municípios também vão receber carros para fortalecimento da Estratégia da Saúde da Família, como parte do projeto de acompanhamento das pessoas que adoeceram na pandemia. São 1.200 automóveis, adquiridos com recursos próprios do Governo do Estado, e que vão permitir a visita domiciliar das equipes, num contato mais próximo e humanizado pelos profissionais.

“Um grande investimento do Governo do Paraná, que vai reforçar a frota dos municípios neste pós-Covid, com a doação dos veículos para as prefeituras”, disse Beto Preto.Para o secretário Municipal de Mangueirinha, Ivoliciano Leonarchik, que também é presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), destacou o apoio do Governo nestas ações.

continua após publicidade .

“Temos visto na Sesa uma parceira incondicional com os municípios. Neste período e mesmo com essa projeção do futuro, a saúde tem sido o segmento que mais demonstrou a sua importância, especialmente da grandiosidade do Sistema Único de Saúde. E a saúde mental vai precisar desta atenção", enfatizou.

O secretário, acompanhado da prefeita Rafaela Losi, de Clevelândia, ainda visitou o hospital São Sebastião, no município. A Secretaria de Estado da Saúde vai firmar um convênio para a reforma da unidade.