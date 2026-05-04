Beto Preto reforça aliança com o IFPR e impulsiona expansão do ensino tecnológico no PR

O deputado federal Beto Preto se reuniu, nesta segunda-feira (4) com o reitor do Instituto Federal do Paraná (IFPR), professor José Barbosa, e com o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, para avançar em uma parceria estratégica voltada ao desenvolvimento tecnológico e educacional das regiões de Apucarana e Paranavaí.

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A articulação, conduzida pelo parlamentar, reafirma seu compromisso histórico com a ampliação e o fortalecimento da educação superior no estado. Ao longo de sua trajetória parlamentar, Beto Preto tem destinado recursos tanto para instituições estaduais quanto federais de ensino, sendo reconhecido como um dos principais apoiadores do processo de expansão do Instituto Federal do Paraná.

"O Paraná merece cada vez mais investimento em educação e tecnologia. Quando apoiamos o Instituto Federal, estamos investindo no futuro dos nossos jovens e no desenvolvimento das nossas regiões. Essa parceria é mais um passo concreto nessa direção", afirmou o deputado Beto Preto.

O encontro contou com a presença do secretário da Ciência e Ensino Superior, Aldo Bona, que destacou a relevância das iniciativas conduzidas pelo parlamentar e colocou a Secretaria de Estado à disposição para a execução das parcerias firmadas. "Uma alegria receber aqui o deputado Beto Preto e ver que, na sua caminhada parlamentar, ele tem apoiado bastante a educação superior no estado do Paraná, destinando recursos para as instituições estaduais e federais e auxiliando esse processo de expansão do Instituto", disse Bona.

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Do lado do Instituto Federal, o reitor Barbosa ressaltou que as ações viabilizadas com o intermédio do deputado são fundamentais para o desenvolvimento tecnológico da região. Entre os projetos em andamento, estão iniciativas voltadas ao atendimento das comunidades de Apucarana e do campus do Paranavaí, com impacto direto na formação de mão de obra qualificada e na geração de conhecimento aplicado. "Essas ações são possíveis por essa parceria, por esse intermédio, pelo apoio do deputado, que vai contribuir muito para o desenvolvimento tecnológico de Apucarana e região", destacou o reitor.