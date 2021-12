Da Redação

Beto Preto recebe visita da direção do Providência

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, recebeu nesta segunda-feira (20) a diretora-geral do Hospital da Providência de Apucarana, Geovana Aparecida Santos, além da equipe de engenharia do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, para tratar sobre o custeio da radioterapia no município de Apucarana. O serviço, que hoje se destaca por uma das estruturas mais avançadas do Paraná, já realizou cerca de 7 mil sessões desde o início dos atendimentos, em janeiro deste ano, até o mês de novembro.

“Com o apoio do secretário. Beto Preto e da equipe da Sesa, tivemos grandes avanços na saúde para os pacientes de Apucarana e região. O Hospital da Providência foi destaque no enfrentamento da Covid-19, salvando centenas de vidas. Também estruturamos um dos melhores serviços de radioterapia do Norte do Paraná, sendo referência para a 16ª e 22ª Regionais de Saúde. Na mesma reunião também tratamos de futuros projetos” destacou a diretora da unidade.

Durante a visita, o secretário recebeu uma medalha de gratidão ao combate da pandemia, além de uma carta do Grupo Hospitalar Nossa Senhora das Graças.

“O Hospital da Providência é sempre bem-vindo em Curitiba. Temos grandes iniciativas lá, como também com o Honpar de Arapongas, e os hospitais da região do Vale do Ivaí, como o novo Hospital de Faxinal, Hospital de Jandaia do Sul, além do Hospital Regional de Ivaiporã. Nosso processo de trabalho inclui todos, e a orientação do governador Ratinho Junior é somar esforços e, principalmente, regionalizar a saúde do Paraná. Por isso, a alegria de atender hoje toda a cúpula da província das Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, que administra o Hospital Nossa Senhora das Graças em Curitiba e o Hospital da Providência de Apucarana”, acrescentou Beto Preto.

PANDEMIA – O combate à Covid-19 também foi tema da reunião, onde foram destacados dados do enfrentamento à pandemia na unidade até o momento.

“Desde março de 2020, foram realizados, somente no Hospital da Providência, aproximadamente 192 mil exames laboratoriais, 9.700 exames de raio-x, 8.200 tomografias, 10 mil atendimentos de fisioterapia, 50 mil serviços de nutrição e dietética e 600 atendimentos psicológicos. Esses números refletem não somente o esforço do governo do Estado no combate à pandemia, mas também o empenho precioso dos profissionais que tornam o atendimento a pacientes uma referência no Paraná”, afirmou o secretário de saúde.

PRESENÇAS – Participaram do encontro a diretora-geral do Hospital da Providência, a gerente administrativa, Rafaela Carmo Costa; o grupo hospitalar do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba, representado por Fernando César de Oliveira, diretor administrativo; Alexandre Gutierrez, gerente de engenharia; e Eduardo Oliveira Filho, relações institucionais.