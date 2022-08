Beto Preto recebe bênção do Papa pelo apoio às Santas Casas; veja

Da Redação

O Papa Francisco homenageou o ex-secretário estadual de Saúde e ex-prefeito de Apucarana

O Papa Francisco homenageou o ex-secretário estadual de Saúde e ex-prefeito de Apucarana, Beto Preto, com a Benção Apostólica. O papa agradeceu a dedicação de Beto Preto em dar apoio às Santa Casas do Paraná. O diploma com a benção do Papa Francisco foi entregue pelo Bispo Emérito Dom Diamantino Prata de Carvalho. “É uma alegria representar a nossa instituição Pro Saúde e também a nossa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, entregando para o nosso amigo, doutor Beto Preto, a benção papal como reconhecimento pelo seu apoio e sua colaboração em também ajudar essas nossas entidades”, destacou Dom Diamantino.

O bispo completou: “E como Secretário Estadual da Saúde muito contribuiu para a nossa Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. Que a benção do Papa Francisco seja para bem maior e graças e bênçãos, não apenas agora, mas também na vida que prossegue, mesmo em outra dimensão”.

Emocionado, Beto Preto agradeceu as graças feitas por Dom Dimantino e pelo papa Francisco. “Satisfação enorme no coração receber essa homenagem. E dizer da importância de nossa missão como médico na equipe do governador Ratinho Junior" disse.

"Sou eternamente agradecido aos hospitais filantrópicos do Paraná. E em especial a irmandade da Santa Casa, entidade que não mediu esforços para atender o povo paranaense dessa terrível pandemia que todos nós enfrentamos", afirmou.









