Beto Preto reassume mandato de deputado federal nesta terça (21)

O secretário estadual da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto (PSD), pediu ao governador Ratinho Junior (PSD) sua exoneração do cargo a partir desta terça-feira. Ainda nesta terça-feira ele vai estar em Brasília para reassumir o mandato na Câmara Federal.

continua após publicidade

Beto Preto pretende reassumir sua cadeira deputado por apenas três dias para inscrever suas emendas parlamentares a que têm direito no orçamento da União para o exercício de 2024.

“Pretendo ficar na Câmara Federal apenas três dias, nesta terça, quarta e quinta, para inscrever minhas emendas parlamentares a que tenho direito e na sexta voltar para Curitiba”, afirmou Beto Preto. “Afinal, fui o deputado federal do partido com a maior votação no Brasil”, lembrou, assinalando que tem uma série de compromissos com Apucarana, com demais municípios do Paraná, com hospitais e entidades.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Governo firma parceria para projeto de reforma do Cisvir em Apucarana

Entre as emendas prioritárias, Beto Preto citou sua intenção de viabilizar mais recursos para o Hospital da Providência, para o Programa Opera Paraná em Apucarana e para entidades de toda a região, como o Centro de Audiologia da Apae local, e à Adefiap (Associação dos Deficientes Físicos de Apucarana) para que o município possa ter um Centro Especializado de Reabilitação cadastrado junto aos governos do Estado e Federal.

Além de apresentação de emendas, Beto Preto pretende participar das discussões de importantes projetos que tramitam na Câmara Federal, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) da União.

continua após publicidade

A Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional já concluiu os trabalhos e deverá votar entre terça e quarta-feira o relatório final da LDO que vai seguir para o Plenário da Casa, juntamente com o parecer preliminar do Plano Plurianual para 2024/2027.

Os parlamentares apresentaram 673 emendas que alteram o Anexo de Metas e Prioridades da LDO e 1.599 emendas com mudanças no texto.

A LDO dá as diretrizes para elaborar os orçamentos anuais e o PPA, os principais programas de ações para os próximos quatro anos.

Seguindo o mesmo caminho de Beto Preto, também estão deixando o governo do Estado temporariamente para reassumirem seus mandatos na Câmara Federal os secretários Sandro Alex (PSD), da Infraestrutura e Logística, Leandre Dal Ponte (PSD), da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, além de Ricardo Barros (PP), da Indústria, Comércio e Serviços.

Siga o TNOnline no Google News