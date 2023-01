Beto Preto pede exoneração da Secretaria de Saúde do Estado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Governador Carlos Massa Ratinho Junior durante reunião com o secretário da Saúde, Beto Preto - Curitiba

O deputado federal eleito Beto Preto (PSD) encaminhou nesta segunda-feira (30) ao governador Ratinho Junior (PSD) pedido de exoneração da Secretaria de Estado da Saúde. A exoneração deverá estar publicada no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira.

continua após publicidade .

Desta forma, ele estará liberado para assumir uma cadeira na Câmara Federal, em Brasília. A cerimônia de posse está marcada para esta quarta-feira, às 10 horas, no Plenário Ulysses Guimarães. No mesmo dia, às 16h30, haverá eleição do novo presidente do Legislativo e da Mesa Diretora para o biênio 2023/2024.

Desde ontem Beto Preto, ex-prefeito de Apucarana eleito por dois mandatos consecutivos, já estava em Brasília, ainda na condição de secretário estadual da Saúde. Em companhia do diretor da Pasta, César Neves, ele foi tratar de algumas pendências que o governo do Estado tem junto ao Ministério da Saúde, a pedido do governador Ratinho Junior (PSD).

continua após publicidade .

Nesta terça-feira, Beto Preto terá reuniões políticas com deputados do PSD, composto por 44 parlamentares, para formação do bloco partidário. Os blocos partidários é que determinam a composição da Mesa Diretora da Câmara. Quanto maior o bloco, maior o número de cargos. Os cargos são distribuídos entre os partidos integrantes de cada bloco. Se preferirem, os partidos podem atuar sozinhos, sem integrar nenhum bloco.

Na eleição de 3 de outubro do ano passado, Beto Preto foi eleito com 206.898 votos, sendo o quarto mais votado do Paraná, o candidato mais votado do PSD em nível nacional e o 40º com a maior votação entre os 513 deputados federais eleitos. Há 30 anos, Apucarana não tinha um representante nato na Câmara Federal.

Além da formação do bloco partidário, Beto Preto informa que também já está planejando sua atuação política na Câmara Federal como representante de Apucarana, do Vale do Ivaí e de todo o Paraná.

“A ideia é fazer um mandato bem objetivo, acima de tudo em defesa dos interesses do Brasil, do Paraná e da nossa região, foi para isso que fomos eleitos com votos em todos os municípios do Estado” continua após publicidade . - Beto Preto, Deputado Federal

Beto Preto diz que já tem várias propostas para encaminhar junto ao governo federal, como a instalação do Instituto Federal de Educação em Apucarana , além do fortalecimento da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), campus de Apucarana, e da Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus de Jandaia do Sul.

Beto Preto assinala que também já pretende intervir politicamente na votação das 27 Medidas Provisórias (MPs), assinadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PTB), que estão em trâmite no Congresso Nacional. “Nós queremos interferir nessas MPs, mas não no sentido de interferir para atrapalhar, mas para somar com a nossa experiência como secretário de Estado e também de ex-prefeito”, pondera Beto Preto.





Siga o TNOnline no Google News