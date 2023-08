Beto Preto participa do lançamento do “Itaipu Mais que Energia”

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou nesta sexta-feira (18) do lançamento do programa “Itaipu Mais que Energia”, em Foz do Iguaçu (PR). "Os projetos da Itaipu vão atender todos os municípios do Paraná, pincipalmente no âmbito sócio sustentável. Fiz questão de vir aqui hoje participar do evento e parabenizar os prefeitos e Itaipu pela oportunidade desses projetos", disse.

O programa é uma iniciativa da Itaipu Binacional, em parceria com o Governo Federal e Caixa Econômica. Também participaram o ministro de Estado das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Marcelo Bomfim, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, o diretor-geral paraguaio, Justo Aricio Zacarias, além de demais autoridades federais e estaduais.

Durante o evento, a diretoria da Itaipu Binacional assinou Ordem de Serviço com a Caixa Econômica Federal para estabelecer um convênio que tornará mais simples e transparente o repasse dos investimentos para as prefeituras e instituições. Na ocasião, foi apresentada a logomarca do programa.

Foram convidados os prefeitos dos 399 municípios do Paraná e 35 do Mato Grosso do Sul. Ao todo, os 434 municípios fazem parte da nova área de abrangência das ações socioambientais da Itaipu na educação ambiental, desenvolvimento rural sustentável e gestão por bacias hidrográficas.

O programa “Itaipu mais que Energia” está alinhado com a missão, visão e objetivos estratégicos da Binacional, especialmente os objetivos estratégicos 3, 6 e 7, que tratam do desenvolvimento territorial sustentável e da segurança hídrica, incluindo a pesquisa e a inovação em áreas de interesse como o turismo e as energias renováveis.

