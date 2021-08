Beto Preto participa de encontro na sede da JFPR

Da Redação

Beto Preto, José Antonio Savaris e Friedmann Wendpap

O diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná, José Antonio Savaris, se reuniu recentemente com o reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Ricardo Marcelo Fonseca. O encontro aconteceu na UFPR e contou com a presença da juíza federal Luciana da Veiga Oliveira.

Na sequência, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou de encontro na sede da JFPR. Estavam presentes o juiz federal Friedmann Wendpap, a superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (SESA), Maria Goretti David Lopes, também da SESA Eduardo Lopes Martins, além dos servidores da Seção Médica da JFPR, Allan Berno Carvalho e Isabel Gerhardt. O momento foi para falar sobre o atual cenário do Estado no enfrentamento da pandemia Covid-19, bem como o estágio de vacinação da população para que se possa agilizar um retorno seguro das atividades.