Beto Preto participa de credenciamento de novos corretores

secretário de Estado da Saúde, Beto Preto

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou, na tarde de segunda-feira (07), do credenciamento de novos corretores de imóveis no Estado, para promover e destacar ações desenvolvidas pelo outubro rosa e novembro azul. Realizado pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci), o evento marca o ingresso de 1.300 corretores ao mercado de trabalho.

“O conselho tem desempenhado um papel fundamental em não apenas certificar a qualificação dos profissionais, mas também em promover causas como o outubro rosa e novembro azul, expandindo a conscientização de temas importantes para todos os paranaenses”, comentou.

Durante os meses de outubro e novembro, o Creci incentivou todos os credenciados a participarem de atos em prol do fortalecimento de campanhas como a prevenção do câncer de mama e próstata. Para o presidente do conselho, Luiz Celso Castegnaro, as ações beneficiam toda a sociedade civil.

"Uma das maneiras que promovemos essas datas se dá pelas vestimentas dos corretores, que utilizam camisetas rosas durante outubro e azuis durante novembro. Contar com a presença do secretário neste evento é gratificante e somente reforça o volume dessas ações”, reforçou.

Em Apucarana, serão 20 novos profissionais. Atualmente, o município conta com mais de 200 corretores.

"Durante o processo pandêmico que passamos, tivemos de focalizar integralmente na luta contra a Covid. Muitas ações que são referentes ao cuidado da saúde de maneira continuado tiveram de ocupar um segundo plano. Por isso, me solidarizo a essa importante iniciativa do Conselho, que reforça essas campanhas e soma forças para a saúde”, finalizou o secretário.

