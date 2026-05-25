Beto Preto participa de audiência pública para debater formação de motoristas no Brasil

O deputado federal Beto Preto (PSD) participou, nesta segunda-feira (25), de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná para discutir as mudanças propostas pelo PL 8085/2014, que altera as regras de formação de condutores no país. O evento reuniu representantes de autoescolas, centros de formação, clínicas de psicologia e clínicas de medicina do tráfego de 150 municípios.

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A iniciativa surgiu em resposta a alterações recentes promovidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que, segundo o parlamentar, têm causado instabilidade no setor. "Isso acaba desestabilizando todo o sistema", afirmou Beto Preto durante o evento.

Um dos pontos centrais do debate foi a proposta de retirar a obrigatoriedade da manobra de baliza do exame prático. O deputado, que é médico do tráfego e especialista em trânsito, foi enfático ao se posicionar contra a medida. "Eu não acredito que a retirada pura e simplesmente da obrigatoriedade de aprender baliza no exame prático vai melhorar a formação dos nossos motoristas no dia a dia", declarou.

Também estiveram em pauta a manutenção das avaliações médicas e psicológicas obrigatórias e os reflexos dessas exigências na segurança viária. A audiência contou com a presença de autoridades do setor, que apresentaram suas perspectivas sobre o tema. "Demos ouvido e voz para todos, no sentido de aumentar a segurança para o relator e para o presidente da comissão, para que possam ter mais segurança no momento de colocar este assunto em debate", explicou o parlamentar.