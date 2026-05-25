Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
TRÂNSITO

Beto Preto participa de audiência pública para debater formação de motoristas no Brasil

Um dos pontos centrais da discussão, que ocorreu na Alep, foi a proposta de retirar a obrigatoriedade da manobra de baliza do exame prático

Escrito por Da Redação
Publicado em 25.05.2026, 17:49:37 Editado em 25.05.2026, 17:49:30
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto participa de audiência pública para debater formação de motoristas no Brasil
Autor Debate foi realizado nesta segunda-feira (25) - Foto: Divulgação

O deputado federal Beto Preto (PSD) participou, nesta segunda-feira (25), de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Paraná para discutir as mudanças propostas pelo PL 8085/2014, que altera as regras de formação de condutores no país. O evento reuniu representantes de autoescolas, centros de formação, clínicas de psicologia e clínicas de medicina do tráfego de 150 municípios.

LEIA MAIS: Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa quatro mortos no PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A iniciativa surgiu em resposta a alterações recentes promovidas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), que, segundo o parlamentar, têm causado instabilidade no setor. "Isso acaba desestabilizando todo o sistema", afirmou Beto Preto durante o evento.

Um dos pontos centrais do debate foi a proposta de retirar a obrigatoriedade da manobra de baliza do exame prático. O deputado, que é médico do tráfego e especialista em trânsito, foi enfático ao se posicionar contra a medida. "Eu não acredito que a retirada pura e simplesmente da obrigatoriedade de aprender baliza no exame prático vai melhorar a formação dos nossos motoristas no dia a dia", declarou.

Também estiveram em pauta a manutenção das avaliações médicas e psicológicas obrigatórias e os reflexos dessas exigências na segurança viária. A audiência contou com a presença de autoridades do setor, que apresentaram suas perspectivas sobre o tema. "Demos ouvido e voz para todos, no sentido de aumentar a segurança para o relator e para o presidente da comissão, para que possam ter mais segurança no momento de colocar este assunto em debate", explicou o parlamentar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
autoescolas avaliações médicas Beto Preto formação de condutores PL 8085/2014 Segurança Viária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV