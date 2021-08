Da Redação

Beto Preto: Paraná terá 100% de imunizados até setembro

Durante entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (5), o Secretário de Saúde, Beto Preto, falou que a vacinação contra a Covid-19 no Paraná está dentro do previsto e que 72% da população já foi imunizada.

continua após publicidade .

Ainda de acordo com o secretário a estratégia de vacinação está correta. "Estamos com 72% da população acima de 18 anos vacinados e iremos, em agosto chegar aos 80% e, em setembro, aos 100% da população vacinável. O Ministério da Saúde informou que o Brasil deve receber neste mês entre 60 milhões e 68 milhões de doses de vacinas, destas caberão ao Paraná, entre 3 milhões e 3,400 milhões", disse.

Beto Preto destacou a preocupação do Estado em dar assistência as pessoas que contraíram a Covid-19. "O nosso desafio agora é o reordenamento do sistema para a tomada dos atendimentos e cirurgias eletivas além reabilitação de sequelados, com o pós Covid, seja no âmbito cardio pulmonar, muscular, enfim, precisamos pensar em estratégias, aguardamos o Ministério da Saúde, mas já estamos trabalhando com essas hipóteses, o Paraná também se organiza para dar atenção a saúde mental das pessoas, após um ano e meio de pandemia, muitas pessoas em casa, muitos perderam familiares, precisamos prensar também, em respeito a todos que perdem pessoas, em tentar ampliar o acesso a aérea da saúde mental", detalha.

continua após publicidade .

Sobre a variante Delta no Paraná, o secretário descartou neste momento a possibilidade de uma terceira onda, devido ao avanço da vacinação. "Além dos 25 casos já confirmados há outras 375 amostras aguardando o resultado da análise. Por esse motivo, mesmo com o avanço da vacinação é importante manter as medidas sanitárias, como uso de máscaras, álcool gel e evitar aglomerações", ressalta.