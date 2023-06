Beto Preto lamenta tragédia em escola do PR: "Ataque covarde"

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, usou suas redes sociais para lamentar o ataque registrado na manhã desta segunda-feira (19) em uma escola de Cambé, na região metropolitana de Londrina, no Norte do Paraná.

Karoline Verri Alves e o namorado dela, ambos de 16 anos, eram estudantes do Colégio Estadual Professora Helena Kolody e foram alvejados por um ex-aluno, de 21 anos. A jovem morreu no local; o rapaz está em estado grave no Hospital Universitário de Londrina.

"É com profundo pesar que acompanho a notícia do ataque covarde realizado em uma escola de Cambé, no Norte do Estado. Que Deus em sua bondade possa dar força a todos e que a justiça seja cumprida com o devido rigor da lei", escreveu Beto Preto no seu perfil do Twitter.

Ao compartilhar a publicação em seu Instagram, o médico e secretário de Saúde ainda afirmou que o "Paraná está em luto". "Manifesto minha solidariedade aos familiares das vítimas, professores, alunos e toda a comunidade de Cambé neste momento de dor", completou.

