Beto Preto lamenta mortes de trabalhadores em explosão no Paraná

O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, lamentou através de suas redes sociais, o falecimento de sete trabalhadores em um acidente em uma cooperativa agroindustrial de Palotina. “É com tristeza que acompanho a notícia da explosão ocorrida na Cooperativa C. Vale, situada em Palotina, região oeste do Paraná”, escreveu. Além dos óbitos, foram registrados doze feridos no acidente.

O secretário também prestou solidariedade aos familiares e afirmou que a Secretaria de Estado da Saúde está dando o apoio necessário aos feridos. “Recentemente, estive na Cooperativa, onde fui recebido com carinho. Minhas orações estão voltadas páras as vítimas e suas famílias”, afirmou o secretário.

