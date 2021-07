Beto Preto garante: "Não saíram vacinas vencidas da Sesa"

Continua após publicidade

Em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira (02), o secretário estadual de Saúde do Paraná Beto Preto, garantiu que nenhuma vacina vencida saiu da Sesa em direção aos municípios. Ele reiterou que há um controle rigoroso na secretaria sobre os imunizantes e que todos os lotes são checados antes do envio aos municípios. Contudo, todas as informações serão analisadas com rigor.

“Vamos analisar se realmente estas doses estavam fora do prazo de validade, até amanhã devemos ter informações mais robustas para poder analisar esta situação com cautela e quero aproveitar para tranquilizar todos os paranaenses que possam ter tomado essas doses, que nós vamos tomar as medidas necessárias com muito respeito e reponsabilidade”, garantiu Beto Preto.

Entenda



A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta sexta-feira, uma nota à impressa sobre a reportagem divulgada pela Folha de São Paulo, informando que vacinas vencidas foram aplicadas em todo Brasil, inclusive no Paraná. Segundo os dados do Ministério da Saúde, em Apucarana teriam sido 4 ampolas, Arapongas 77, São Pedro do Ivaí 20, e depois aparecem os municípios de Borrazópolis, Rio Bom, Faxinal, Novo Itacolomi e Bom Sucesso, com uma ampola de vencida em cada.

De acordo com a reportagem publicada, a cidade que mais teria usado vacinas vencidas seria Maringá, porém, o secretário de saúde do município através de uma nota, afirmou que a cidade não aplicou doses vencidas e que aconteceu um erro no sistema do SUS.

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana assegurou, através de nota, que não foi aplicada nenhuma dose de vacina vencida no município.

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas divulgou umanota informando que foram identificadas as vacinas aplicadas do lote referido, e que, após a identificação, já foram mapeadas todas as pessoas que tomaram vacinas deste lote. Todas haviam recebido a vacina dentro do prazo de validade.

A Sesa ressalta que “é preciso ponderação neste momento e que todas as vacinas são seguras. Os municípios podem continuar o processo de imunização".