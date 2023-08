Beto Preto fortalece regionalização e compromisso com Ratinho Junior

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, esteve em diversos pontos do Estado nesta sexta-feira (11), reforçando a regionalização da saúde e reafirmando seu compromisso com o governador Ratinho Junior.

continua após publicidade

Durante a manhã, Beto Preto visitou os municípios de Sengés e Arapoti, onde realizou reuniões e visitas técnicas a unidades hospitalares, incluindo o Hospital 18 de Dezembro.

- LEIA MAIS: Paraná: 94 famílias da Lapa recebem as chaves da casa própria

continua após publicidade

A busca por regionalizar os recursos da saúde e proporcionar um atendimento mais próximo às pessoas foi o cerne da missão do secretário. "Nossa grande missão é regionalizar os recursos da saúde, aproximando o atendimento das pessoas e levando maior qualidade e conforto para todos que necessitem dos nossos serviços", afirmou Beto Preto.

Ele agradeceu o apoio dos prefeitos Pezinho, de Sengés, e Irani, de Arapoti, destacando o compromisso com a região dos Campos Gerais. Além disso, Beto Preto se uniu ao governador Ratinho Junior para anunciar a revitalização do Eixo Monumental de Maringá, uma iniciativa que ambos consideraram fundamental para a região. A parceria entre os líderes reforça o empenho em impulsionar o desenvolvimento e o bem-estar das localidades.

Ao final do dia, o secretário participou das celebrações dos 66 anos de Goioerê, no Centro-oeste do Estado. Juntamente com o prefeito Betinho Lima e outras autoridades, Beto Preto prestigiou o município que possui grande relevância para o Paraná.

"Goioerê é um município de grande importância para o Paraná, e é uma honra estar aqui nesse dia tão marcante. Tenho grande carinho por toda a população e quero desejar ótimas festividades à cidade", ressaltou Beto Preto.

Siga o TNOnline no Google News