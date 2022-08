Beto Preto faz balanço da saúde em evento político em Curitiba

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ex-secretário estadual da Saúde, Beto Preto, fez na noite desta sexta-feira, em Curitiba, um balanço das ações de saúde realizadas no Paraná enquanto esteve à frente da Pasta. O balanço foi feito durante encontro no salão de eventos do Hotel Lizon, para lançamento de sua pré-candidatura à Câmara Federal.

continua após publicidade .

O encontro reuniu o governador Ratinho Junior (PSD), vice Darci Piana (PSD), o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano (PSD), o vice-prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel, representando o prefeito Rafael Greca, secretários estaduais, prefeitos e lideranças políticas da região metropolitana de Curitiba e de outras regiões do Estado.

Beto Preto destacou o empenho do governo Ratinho Junior para descentralização e regionalização da saúde no Estado, com a construção de novos hospitais, reforma de outros, construção de ambulatórios, unidades básicas de saúde e prontos atendimentos municipais, entre outros projetos, que somaram investimentos da ordem de R$ 869 milhões.

continua após publicidade .

O ex-secretário destacou principalmente o empenho do Governo Ratinho Junior em prestar toda assistência possível à população paranaense durante a pandemia do coronavírus. Neste sentido, ele agradeceu a colaboração dos hospitais, dos prefeitos e dos secretários de saúde dos municípios para garantir leitos de UTI e vacina para todos.

“Durante a pandemia nós não construímos um só hospital de lona no Paraná. Todos eles são hospitais públicos ou hospitais privados e filantrópicos que abriram as portas e ampliaram os leitos de UTI para atender o povo paranaense”, afirmou Beto Preto. “O sentimento de estar nessa guerra foi um sentimento de estar na trincheira preparado para a batalha sem ter uma arma na mão. Foi assim que nós iniciamos tudo isso. E com a graça de Deus o pior já passou”, disse.

Para Beto Preto, tudo isso foi possível também porque não faltou avião e nem carro. “Tudo que o governo do Estado poderia colocar à disposição o governador Ratinho Junior colocou para que pudéssemos levar a vacina para todo o Paraná”, lembrou. “Esse é o governo que olha para o Paraná e para o cidadão”, completou.

continua após publicidade .

Para Beto Preto, no entanto, a missão não está toda cumprida. “Não existe missão cumprida nunca na saúde, mas tenho certeza, governador, que nesses quatro anos foi de muito trabalho, de muita credibilidade pelo seu nome, pelo seu governo e, principalmente, por toda sua equipe e, assim, conseguimos fazer a saúde do Paraná bem melhor para todos os paranaenses”.

Governador destaca Investimentos na pandemia

Ao fazer um relato dos investimentos do governo do Estado na saúde pública, o governador Ratinho Junior destacou o papel importante desenvolvido pelo ex-secretário Beto Preto. “O Beto Preto fez um trabalho fantástico à frente da Secretaria de Saúde do Estado. Desde início nosso projeto era a descentralização da saúde no Paraná e o Beto Preto com sua experiência de gestor público no setor, como prefeito, como médico e conhecedor do sistema público de saúde fez um trabalho transformador”, disse o governador.

Siga o TNOnline no Google News