Beto Preto faz apelo para que a população se vacine no PR

O Paraná registrou nesta terça-feira 23.870 casos confirmados e 21 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados constam no Boletim da Secretaria de Estado da Saúde. O aumento no número de casos de covid e também de óbitos gerou um alerta do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a respeito da importância da imunização.

O Paraná completou nesta terça-feira, um ano do início da imunização contra Covid-19.

“Venho mais uma vez insistir na vacinação. Se você ainda não se vacinou, mude de atitude. Se você atrasou a segunda dose, mude de atitude”, afirma o secretário lembrando que as equipes de saúde de todo estado estão preparadas para ofertar o imunizante. “Vacinar é um ato de amor”.

