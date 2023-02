Beto Preto faz 1º discurso na Câmara dos Deputados; assista

Da Redação

Deputado Federal Beto Preto

O deputado Federal Beto Preto, ex-secretário de Saúde do Paraná, fez seu primeiro discurso na Câmara dos Deputados, no plenário Ulysses Guimarães, nesta terça-feira (14). O ex-prefeito de Apucarana ressaltou a importância da retomada das obras federais nas escolas do Paraná e elogiou o atendimento que recebeu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Além disso, Beto Preto ressaltou a volta da representação política da cidade de Apucarana, em Brasília.

Assista ao discurso:

Retomada das obras federais nas escolas do Paraná



O deputado federal Beto Preto (PSD) esteve no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nesta terça-feira (7), em Brasília, para discutir sobre as obras federais de escolas paralisadas nos municípios do Paraná.

Beto Preto projeta que cerca de 400 obras estejam nestas condições no Estado. No caso de Apucarana, município onde foi prefeito por dois mandatos, a Escola Municipal José Domingos Scarpelini, os CMEIs Sanches dos Santos, Catuaí e Afonso Camargo não foram concluídos pelo investimento federal, prejudicando aproximadamente mil crianças. Ele solicitou ainda que a Escola Municipal do Solo Sagrado também seja contemplada com recursos.

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Após contatos feitos nesta semana, em Brasília, no Ministério da Educação junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelo deputado federal Beto Preto e o prefeito Junior da Femac, as obras terão sequencia, com a liberação de recursos do órgão. Trata-se da construção da Escola Municipal Prefeito José Domingos Scarpelini, no Residencial Interlagos; e dos centros municipais de educação infantil (CMEI’s) dos núcleos habitacionais Sanches dos Santos, Afonso Alves de Camargo e do Jardim Catuaí. “Este montante, de aproximadamente 600 mil reais, é relativo às medições homologadas, ou seja, trabalho já executado”, explica o prefeito.

