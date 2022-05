Beto Preto é condecorado com a medalha Coronel Sarmento

Da Redação

O ex-secretário estadual de Saúde, Beto Preto, recebeu nesta terça-feira, 17, a medalha Coronel Sarmento, a maior honraria da Polícia Militar, pela forma notória como combateu a pandemia do coronavírus. A entrega da medalha foi feita pelo Comandante-Geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira, na Academia Policial Militar do Guatupê em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Beto Preto agradeceu a honraria e dividiu o reconhecimento público com todos os profissionais da Saúde do Paraná. “Quero especialmente fazer um agradecimento à Polícia Militar, ao Corpo de bombeiros, que nos ajudaram no enfrentamento da Covid-19”, destacou.

A medalha entregue ao ex-secretário faz referência ao patrono da Polícia Militar do Paraná, coronel Joaquim Antônio Sarmento (1882-1934), que é um dos protagonistas mais emblemáticos da história do Paraná, principalmente nos momentos de conflitos (Campanha do Constestado), em que atuou pela manutenção da democracia e da liberdade.

A honraria é conferida à personalidades da sociedade civil e militares que ao longo de suas carreiras se destacaram de forma notória no desenvolvimento de suas atividades em favor da causa pública.