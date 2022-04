Beto Preto discute planejamento da Funeas para próximos anos

Da Redação

A Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná (Funeas) apresentou, nessa segunda-feira (21), o Programa de Planejamento Estratégico para a gestão dos próximos anos. Iniciado em 2021, o projeto foi proposto após participação das lideranças e representações da unidade, com finalidade de expandir a transparência e otimizar seu gerenciamento. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou do evento e reforçou a relevância da ação.

“A Funeas é algo novo e renovador. Nós avançamos um longo caminho se comparado ao que encontramos em 2019. Com a orientação do governador Ratinho Junior, passamos por um extenso processo de pagamento de dívidas, de estruturação e modernização, tudo com muito diálogo com a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério Público. Hoje, temos a execução de um papel fundamental da Funeas em auxílio à gestão pública da saúde do Paraná. Essa conquista somente foi possível com o esforço de cada um de seus colaboradores”, afirmou.

Ainda, o secretário realizou um breve balanço de ações da fundação e reforçou os futuros desafios, em especial pela adição de quatro novos hospitais sob gestão da unidade.

“Um dos destaques nesses três anos foi o a implementação do programa de Integridade e Compliance à Funeas, garantindo mais segurança não somente para os servidores, mas para a fundação como um todo, evitando possíveis danos e eventos adversos. É importante reforçar, também, que a Funeas desempenhará um grande papel em uma nova etapa da saúde do Paraná: a pós-pandemia. A começar pela gestão de três novos hospitais regionais, localizados em Ivaiporã, Telêmaco Borba e Guarapuava e também do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho”, completou.

Dentre outras resoluções, o Programa de Planejamento Estratégico definiu os valores, missão e visão da fundação. O presidente da Funeas, Marcello Machado, realçou a importância desses conceitos para a preparação das próximas ações.

“Nosso comprometimento com a saúde do Estado demanda uma grande organização. Temos como missão assegurar soluções de saúde inovadoras, humanizadas, ágeis e resolutivas, integradas à rede de saúde e com otimização dos recursos públicos. Também é preciso ser referência em eficiência na gestão de serviços, ensino e pesquisas na área da saúde pública. Já nossos valores são pautados pela ética humana, com eficiência e foco nos resultados”, destacou.

Machado também destacou a parceria com a Sesa e o impacto positivo do apoio da secretaria para o aprimoramento da fundação.

“As ações que realizamos são advindas das reuniões e agendas do Conselho Curador da Sesa, assinadas pelo secretário Beto Preto. Desde 2019, a Funeas tem passado por um processo de renovação e fortalecimento, que hoje se reflete nas oito unidades sob nossa gestão. Estamos cumprindo um grande papel para o fortalecimento da saúde pública do Paraná, e o amparo da secretaria de saúde é indispensável para nosso sucesso”, finalizou.