Beto Preto destaca papel do Rotary em evento sobre Poliomielite

Beto Preto durante evento virtual do Rotary International

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou, na manhã deste sábado (6), de um evento promovido de maneira virtual pelo Rotary International, entitulado "Brasil: da erradicação para o altíssimo risco de reintrodução da Poliomielite".

Embora a última detecção de Polio registrada no Brasil tenha acontecido em 1990, o secretário reafirmou a necessidade de manter um amplo monitoramento e fortalecer as campanhas de vacinação.

“Temos travado uma grande batalha contra a desinformação e expansão das fakenews, que acabam muitas vezes influenciando negativamente na procura por vacinas. No último mês, o governador Ratinho Junior levou o Paraná a ser o primeiro Estado da união à integrar o pacto nacional pela consciência vacinal. A parceria com o Rotary, nesse quesito, também tem um papel fundamental, pois permite expandir a conscientização e com isso garantir mais vacinas no braço da população", afirmou o secretário.

Ainda, Beto Preto enfatizou o engajamento histórico do Rotary Club International para a erradicação da poliomielite. “Não tenho dúvidas de que esta é uma ação valorosa para garantirmos que não aconteça um ressurgimento da doença no Estado. O apoio da entidade é fundamental para esse enfrentamento que estamos fazendo, de ampliar a cobertura vacinal”.

De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de vacinação de 2022 é o mais baixo dos últimos 30 anos no Paraná. A forma mais tradicional de imunização se dá pela vacinação oral, popularmente conhecida como “gotinha”. Todas as crianças com menos de 5 anos devem estar devidamente protegidas, impedindo a poliomielite de prosperar.

O evento contou também com a presença de Marcelo Haick, curador da Fundação Rotária; do governador do Distrito 4730, Sérgio Luiz Bellotto Junior; além de autoridades e especialistas em saúde.

