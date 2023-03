Beto Preto defende o SUS e exalta programa 'Opera Paraná'; veja

Da Redação

Beto Preto durante sessão na Câmara dos Deputados

Em sessão realizada na noite desta terça-feira (14), o deputado federal Beto Preto (PSD) discursou em defesa por uma recomposição dos valores que prestadores de serviço do Sistema Único de Saúde (SUS) recebem. O ex-prefeito de Apucarana também falou sobre o programa de saúde 'Opera Paraná'. Assista abaixo.

"Nós precisamos pensarem urgência para recompor aquilo que o Sistema Único de Saúde (SUS) perdeu ao longo dos últimos sete anos. Não se faz um reajuste da tabela do Sus para os hospitais, para os prestadores de serviço, para as santas casas, para as clínicas de hemodiálise em todo o país há 14 anos. E por isso a necessidade de recomposição urgente dos valores que os prestadores de serviço vem recebendo", disse o deputado.

-LEIA MAIS: Após acidente, Beto Preto propõe mudança na Lei de Ferrovias

Beto Preto também valorizou a Saúde do Paraná, especialmente o programa 'Opera Paraná'. "Aproveito para dizer que no Paraná nós temos o maior programa de cirurgias eletivas da história do nosso país, para tentar recuperar no pós-pandemia. Todas as cirurgias que não foram feitas. O governador Ratinho Junior destinou R$ 300 milhões para que nós possamos fazer recomposição das cirurgias eletivas nos paranaenses, usuários do SUS, com o apoio do tesouro do Estado", comentou o político.

Assista o discurso:

null - Vídeo por: Reprodução

