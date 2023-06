Beto Preto defende demandas do Paraná durante agenda em Brasília

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, cumpriu agenda nesta quarta-feira em Brasília tratando de vários assuntos de interesse do Paraná.

O secretário participou, por exemplo, de reunião com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, para debater o impacto do piso nacional da enfermagem.

O Governo Federal destinou R$ 7,3 bilhões para os Estados financiarem os valores a partir deste ano.

Alguns governadores, secretários estaduais de Saúde, entidades representativas dos municípios estiveram no encontro e sinalizaram que, embora legítima e necessária a revisão dos valores aos profissionais, a preocupação é com a escassez de recursos.

“Viemos para esta reunião com a ministra Nísia, representando o governador Ratinho Junior, justamente pela importância desta pauta, uma vez que os recursos estão cada vez menores na saúde e o peso aos Estados e municípios acaba sendo mais impactado na ponta. Reconhecemos o merecimento deste piso aos profissionais e o nosso respeito Temos apenas que equalizar estas despesas”, disse Beto Preto.

O repasse dos recursos pelo Fundo Nacional de Saúde foi suspenso e está em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), considerando alguns critérios e provisionamento de orçamento suplementar pela União.

“É um piso justo para a categoria. Mas também tem um impacto muito grande nas relações federativas, envolvendo municípios, Estados e entidades filantrópicas. O recurso ainda não foi repassado e estamos estudando e analisando uma readequação na proposta”, informou a ministra.

No debate, ficou estabelecido até o final de julho para que Estados, municípios e entidades apresentem em conjunto um novo cenário financeiro. “Parabenizo a ministra Nísia pela coragem e sensibilidade de ouvir e enfrentar este tema num momento tão crítico vivido pela saúde de forma geral nos incentivos financeiros”, reconheceu o secretário.

Ainda no Ministério da Saúde, Beto Preto apresentou uma proposta da nova obra do Laboratório Central do Estado (Lacen) à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), que será construída em São José dos Pinhais. A planta e as especificações do projeto foram entregues à secretária Ethel Leonor Noia Maciel, que responde pelo órgão. A previsão de investimento é de R$ 20 milhões.

CONTORNOS

Ainda em Brasília, na condição de deputado federal licenciado, Beto Preto participou de audiência com o ministro dos Transportes, Renan Filho, juntamente com deputados estaduais e federais do Paraná e o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP). A audiência discutiu a construção de um contorno de Londrina.

“Também estamos mantendo a vigilância pela manutenção do contorno leste de Apucarana no lote 3 do novo modelo de pedágio do Paraná”, comenta.

