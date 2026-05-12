TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Paraná

publicidade
SAÚDE

Beto Preto defende consolidação do Piso Nacional da Enfermagem em audiência na Câmara dos Deputados

Deputado argumentou na Comissão de Saúde que o pagamento da categoria deve ser uma política de Estado perene, sem ficar sujeito a decisões de governos

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.05.2026, 16:09:52 Editado em 12.05.2026, 17:49:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto defende consolidação do Piso Nacional da Enfermagem em audiência na Câmara dos Deputados
Autor O deputado Beto Preto defendeu o Piso dos Enfermeiros - Foto: Divulgação

O deputado federal Beto Preto (PSD) participou nesta terça-feira (12) de uma audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados para debater o Piso Nacional da Enfermagem. Durante a reunião, o parlamentar defendeu a consolidação definitiva da política de valorização salarial da categoria, garantindo segurança e estabilidade para os profissionais da saúde em todo o País.

📰 LEIA MAIS: Arapongas amplia em 85% os atendimentos na área de psicologia em 2026

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Beto Preto, é necessário aperfeiçoar o modelo atual para que o pagamento do piso seja realizado a partir do Governo Federal e não dependa de decisões momentâneas ou de articulações políticas temporárias.

“É importante consolidar esse assunto para não depender de favor político de ninguém, de nenhum governo que esteja de plantão, seja da direita ou da esquerda. O ganho da enfermagem tem que ser perene. É importante destacar que essa incumbência deve ser de responsabilidade federal, afim de garantir o repasse justo à categoria”, afirmou o deputado durante a audiência.

O encontro reuniu parlamentares e representantes de entidades da enfermagem de todo o Brasil, entre elas conselhos regionais e a Associação Brasileira de Enfermagem. Beto Preto destacou a importância do reconhecimento efetivo da categoria, formada por enfermeiros, técnicos e auxiliares que atuam diariamente na linha de frente do atendimento à população.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Celebrar a enfermagem é tomar medidas efetivas de reconhecimento da sua grandeza. Saúde funciona 24 horas por dia, sempre cuidando das pessoas, e remunerar adequadamente esses profissionais é fundamental”, disse.

O deputado também ressaltou que continuará atuando em Brasília para fortalecer o orçamento federal destinado à saúde pública e ampliar os investimentos no setor.

“Estou na Câmara dos Deputados fazendo aquilo que as pessoas sempre quiseram que eu fizesse: intermediando assuntos da saúde e defendendo mais recursos para o setor”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Beto Preto enfermagem piso nacional SAÚDE VALORIZAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV