Beto Preto defende consolidação do Piso Nacional da Enfermagem em audiência na Câmara dos Deputados

O deputado federal Beto Preto (PSD) participou nesta terça-feira (12) de uma audiência pública da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados para debater o Piso Nacional da Enfermagem. Durante a reunião, o parlamentar defendeu a consolidação definitiva da política de valorização salarial da categoria, garantindo segurança e estabilidade para os profissionais da saúde em todo o País.

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Segundo Beto Preto, é necessário aperfeiçoar o modelo atual para que o pagamento do piso seja realizado a partir do Governo Federal e não dependa de decisões momentâneas ou de articulações políticas temporárias.

“É importante consolidar esse assunto para não depender de favor político de ninguém, de nenhum governo que esteja de plantão, seja da direita ou da esquerda. O ganho da enfermagem tem que ser perene. É importante destacar que essa incumbência deve ser de responsabilidade federal, afim de garantir o repasse justo à categoria”, afirmou o deputado durante a audiência.

O encontro reuniu parlamentares e representantes de entidades da enfermagem de todo o Brasil, entre elas conselhos regionais e a Associação Brasileira de Enfermagem. Beto Preto destacou a importância do reconhecimento efetivo da categoria, formada por enfermeiros, técnicos e auxiliares que atuam diariamente na linha de frente do atendimento à população.

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“Celebrar a enfermagem é tomar medidas efetivas de reconhecimento da sua grandeza. Saúde funciona 24 horas por dia, sempre cuidando das pessoas, e remunerar adequadamente esses profissionais é fundamental”, disse.

O deputado também ressaltou que continuará atuando em Brasília para fortalecer o orçamento federal destinado à saúde pública e ampliar os investimentos no setor.

“Estou na Câmara dos Deputados fazendo aquilo que as pessoas sempre quiseram que eu fizesse: intermediando assuntos da saúde e defendendo mais recursos para o setor”, concluiu.