Beto Preto debate perspectivas da Saúde com gestores do Ministério

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou da primeira reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) de 2023, nesta quinta-feira (26), na sede da Organização Panamericana da Saúde (Opas), em Brasília.

O fórum é uma das ferramentas de discussão e pactuação das ações entre a União, Estados e municípios na política de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Iniciamos alguns debates fundamentais a partir deste primeiro encontro com os secretários de Saúde, com o Ministério da Saúde e seus técnicos, especialmente de algumas pautas como financiamento compartilhado e a retomada efetiva das políticas assistenciais, das cirurgias eletivas e do fortalecimento do Programa Nacional de Imunizações", afirmou Beto Preto.

Segundo o Ministério da Saúde, um grande movimento de vacinação em breve será iniciado pelo Governo Federal, especialmente para reafirmação do PNI, contemplando a proteção à Covid, além da prevenção de outras doenças e da regularização da carteira vacinal da população.

A pasta vai implementar um programa voltado para a retomada das cirurgias eletivas, um dos principais gargalos do pós-pandemia.

Beto Preto destacou a iniciativa do Governo do Estado com o aporte de R$ 150 milhões no Opera Paraná, já em 2022, com o maior programa de procedimentos eletivos já realizado pela Sesa.

"Por orientação do governador Ratinho Junior, com um grande esforço de retomada das cirurgias eletivas, estamos colocando o Opera Paraná para superar os gargalos, que se intensificaram durante a pandemia. E na discussão nacional, a sinalização do Ministério da Saúde nesta retomada será fundamental", avaliou.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, disse que o momento será de fortalecimento do SUS e do diálogo e trabalho em conjunto para superar as adversidades da pandemia, além de outras demandas da saúde.

"Estamos num processo de reconstrução em razão da crise sanitária. Acredito no SUS. Temos que olhar a repactuação dos financiamentos. E vamos fortalecer a tese do complexo econômico e social da saúde. Será retomada uma pactuação de alto nível. Queremos retomar a Atenção Especializada, a política das farmácias populares, além de outros assuntos", afirmou a ministra.

Participaram da reunião, além dos membros do Ministério da Saúde, representantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), e da Organização Panamericana de Saúde (Opas).

