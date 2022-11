Beto Preto debate desafios da saúde em evento nacional

Da Redação

Beto Preto foi um dos debatedores convidados do Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp)

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, foi um dos debatedores convidados do Congresso Nacional de Hospitais Privados (Conahp) nesta sexta-feira (11) em São Paulo.

Ele destacou a estratégia paranaense durante o enfrentamento da pandemia, com a abertura de mais de quatro mil leitos de UTI e enfermaria na rede hospitalar do Estado.

"Sob orientação do nosso governador Ratinho Junior, que foi um grande e corajoso líder, fizemos a opção de incrementar as estruturas hospitalares que nos ofereceram capacidade instalada, de tijolo, de parede. Sem hospital de lona", disse Beto Preto.

Agora, segundo ele, os próximos desafios serão dos gargalos pós-pandemia, especialmente com o contingenciamento das cirurgias eletivas nos dois últimos anos.

O Governo lançou o programa Opera Paraná neste ano, prevendo R$ 150 milhões para os procedimentos eletivos em mais de dez especialidades no Estado.

"Há um passivo histórico e vamos precisar também do apoio dos hospitais e de profissionais para o programa, que virou uma marca também da gestão. É um volume substancial de recursos, inédito no Paraná", enfatizou.

REVISÕES - Outro desafio será a necessidade de uma revisão nos valores de financiamento da tabela do Sistema Único de Saúde (SUS) e ajuste nos repasses direcionados ao custeio federal, além do subfinanciamento do Samu e das políticas de assistência da Alta Complexidade.

"Temos visto cada vez mais uma pressão nos Estados e municípios pela garantia de recursos. Temos vários pontos que nos últimos anos foram deixados de lado e precisam de uma readequação de recursos, como a oncologia e também a saúde mental", afirmou o secretário.

O evento contou ainda com a presença de gestores estaduais, ex-ministros da Saúde, além de deputados federais.

