Beto Preto compartilha vídeo e reitera uso da máscara; assista - TNOnline

O secretário de Saúde do Paraná, o médico Beto Preto postou em seu Instagram um vídeo em que mostra uma jovem se encontrando com amigos, sem máscara, e que acaba levando o coronavírus para seu pai, um idoso. Com a publicação, ele reitera o uso da máscara de proteção.

Ele escreveu na legenda da publicação que recebeu o vídeo de um amigo e que resolveu postar. "Recebi esse vídeo de um amigo e resolvi compartilhar esse período difícil que passamos. As imagens retratam a realidade, infelizmente. Precisamos de todos nessa luta contra a Covid. Não temos mais tempo a perder", relatou.

Assista ao vídeo: