Beto Preto comemora distribuição das vacinas da Pfizer

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, comemorou a distribuição das vacinas da Pfizer para 21 municípios do Paraná. Na próxima segunda-feira (31), as 37.440 doses contra a Covid-19 da Pfizer BioNTech serão enviadas.

Apucarana está entre os municípios que recebem as vacinas. No município serão 1.170 doses. “Nossa obrigação é levar para todos os municípios que consiga recebe-la dentro das geladeiras que já existem. Agora teremos novidades em relação ao armazenamento da Pfizer. Na segunda-feira a vacina vai para todo o Paraná nas sedes das regionais de saúde e Apucarana vai receber também. Quero agradecer todos os municípios, e em especial quero dar um abraço para o pessoal de Apucarana. Mandar mais vacina para lá vacina para toda sede de microrregião de saúde. Vamos continuar vacinado os paranaenses com carinho e respeito que todos eles merecem, orientação diária do nosso Governador Ratinho Junior, a gente não para de trabalhar, momento muito difícil hospitais lotados, mas as vacinas estão chegando", disse Beto Preto.

O secretário da Saúde Roberto Kaneta explicou que a vacina da Pfizer tem algumas diferenças das outras que já são usadas no município. “Essa vacina precisa ser utilizada em 5 dias, além de também ser aplicada em duas doses, com intervalo de 21 dias”, comenta.

A equipe da saúde fez um treinamento pois a preparação da vacina também é diferente das que já são utilizadas na cidade.

“A vacina vem em dois frascos um soluto e outro diluente (Em pó e liquido) para serem preparadas. Por isso solicitei uma sala climatizada nas dependências do Hemepar, o banco de sangue de Apucarana que fica próximo ao Lagoão, onde acontece a vacinação para a preparação dessas doses”, explica Kaneta.