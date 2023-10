Beto Preto comemora 125 mil doses de vacina aplicadas no Dia D no PR

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta segunda-feira (23) o balanço parcial do Dia D da Campanha de Multivacinação, realizado no sábado (21), em todo o Paraná. Contando com apoio do Ministério da Saúde (MS) e do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems), a ação aconteceu de maneira simultânea nos 399 municípios e somou 125.003 doses aplicadas ao longo do dia, superando a meta estipulada de 80 mil.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Idosa de 96 anos sofre queda e mobiliza Samu e bombeiros em Apucarana

A maior parte deste montante refere-se a vacinas de rotina (66.713), seguida dos imunizantes contra Covid-19 (29.345) e Influenza (28.945).

continua após publicidade

“Este resultado é muito assertivo, é resultado do nosso chamamento e demonstra a confiança do paranaense na ciência e na vacinação. O Paraná deu um grande exemplo durante o Dia D e devemos reforçar cada vez mais a importância dos imunizantes para garantir a saúde coletiva”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.



Com o resultado do Dia D, o Paraná já superou a meta final da campanha, que era de 200 mil aplicações. Iniciada no dia 14 deste mês, a ação soma 243.372 doses aplicadas e irá se estender até o próximo sábado (28).

As vacinas disponibilizadas são de Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.

continua após publicidade

ESTRUTURA – Para o Dia D, o Estado mobilizou, juntamente às secretarias municipais de saúde, cerca de 12 mil profissionais, distribuídos em aproximadamente 1,2 mil postos de vacinação, facilitando o acesso do cidadão à atualização da carteirinha vacinal.

“Temos uma estrutura que é referência nacional para a distribuição de imunizantes, para garantir doses a todos que tomarem a decisão de se vacinar. Por isso, reforçamos nosso apelo para que os paranaenses compareçam ao posto de vacinação mais próximo e assegurem sua proteção”, concluiu o secretário.

Siga o TNOnline no Google News