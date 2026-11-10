Beto Preto cobra melhorias nas rodovias pedagiadas do Paraná

Deputado federal solicitou providências diante de problemas como buracos e acúmulo de água na pista, especialmente nas rodovias PR-445 e BR-369

O deputado federal Beto Preto (PSD-PR) demonstrou insatisfação com as respostas apresentadas pelas concessionárias Motiva Paraná e EPR Paraná à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), após questionamentos encaminhados por seu gabinete sobre as condições de conservação e segurança das rodovias pedagiadas do Paraná.

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O requerimento solicitou providências diante de relatos de buracos, acúmulo de água na pista, riscos de aquaplanagem, baixa visibilidade e problemas no pavimento, especialmente nas rodovias PR-445 e BR-369, utilizadas diariamente por milhares de motoristas nas regiões de Apucarana, Maringá e Londrina.

Nas manifestações encaminhadas à ANTT, a Motiva Paraná, responsável pelo Lote 3, afirmou manter equipes de monitoramento, conservação e atendimento emergencial, além de intensificar os serviços em razão das chuvas. Já a EPR Paraná, responsável pelo Lote 4, informou que executa os trabalhos iniciais previstos no contrato de concessão, com prazo até março de 2027, e que realizou intervenções de recuperação na BR-369.

As respostas, entretanto, não atenderam às expectativas do parlamentar. Beto Preto considera que faltam informações específicas sobre os problemas apontados, os serviços efetivamente executados e as providências previstas para garantir condições adequadas de segurança e trafegabilidade. “Mesmo com chuvas, as rodovias continuam sendo utilizadas e o pedágio continua sendo cobrado. Precisamos de respostas concretas e de providências. Estou cumprindo meu papel de deputado, fiscalizando e cobrando os órgãos responsáveis”, afirmou.

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O parlamentar informou que continuará cobrando esclarecimentos da ANTT e acompanhando as obrigações das concessionárias. Para Beto Preto, a prestação de serviços aos usuários precisa corresponder às responsabilidades assumidas nos contratos de concessão.

RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO DA PR-369

Além da fiscalização das concessionárias, o deputado também acionou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para obter uma estimativa de custos para a recuperação completa do pavimento entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso.

Segundo Beto Preto, já existe uma estimativa inicial de aproximadamente R$ 40 milhões para parte dos serviços. A intenção é trabalhar pela inclusão de recursos no orçamento do DNIT para 2027, viabilizando a recuperação do trecho. “Quero informar que estou tomando todas as providências para fiscalizar, continuar acompanhando e trazer à população informações sobre o que está acontecendo em relação ao pedágio, à cobrança e às obras necessárias”, concluiu.