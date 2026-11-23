Deputado encaminhou ofícios aos presidentes da Câmara e do Senado após sequência de eventos climáticos extremos no Paraná e em outros estados

Diante da sequência de eventos climáticos extremos registrados no Paraná e em outras regiões do país, o deputado federal Beto Preto (PSD) encaminhou ofícios ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e ao presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, solicitando a instalação urgente da Comissão Mista de Enfrentamento das Mudanças Climáticas.

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A cobrança foi apresentada pelo parlamentar durante pronunciamento na Câmara dos Deputados. Beto Preto destacou os recentes episódios de destruição provocados por fenômenos climáticos, citando ocorrências em Maringá e Apucarana, além da devastação registrada em Rio Bonito do Iguaçu há cerca de um ano. Também mencionou os estragos provocados por eventos extremos no Rio Grande do Sul.

O deputado chamou atenção para a intensidade dos fenômenos registrados no Paraná. Em Foz do Iguaçu, por exemplo, foram registrados ventos de aproximadamente 180 km/h no último sábado (21). “Não é possível que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestem para provocar essa discussão. O Congresso precisa acompanhar o que está acontecendo e participar da construção de respostas diante dessa realidade”, afirmou.

Para Beto Preto, a instalação da comissão representa um passo importante para ampliar o debate institucional sobre as mudanças climáticas, acompanhar os impactos dos eventos extremos e discutir medidas de prevenção e enfrentamento. “O Paraná parece ter se tornado um laboratório de todas essas mudanças climáticas, com fenômenos muito intensos acontecendo em diferentes regiões em um curto espaço de tempo”, observou.

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Ao final do pronunciamento, o parlamentar manifestou solidariedade às populações e aos municípios atingidos, ressaltando a necessidade de atenção permanente do poder público diante dos riscos climáticos.