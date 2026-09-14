Beto Preto cobra ANTT por melhorias e fiscalização nas rodovias pedagiadas do Paraná

Deputado federal encaminhou ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres após receber relatos de buracos, acúmulo de água e riscos de acidentes

O deputado federal Beto Preto (PSD-PR) encaminhou nesta segunda-feira (14) um ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) cobrando providências imediatas diante das condições de conservação e segurança viária registradas em rodovias pedagiadas do Paraná.

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A solicitação ocorre após o gabinete do parlamentar receber manifestações de usuários sobre problemas agravados pelas recentes chuvas, incluindo buracos de grandes proporções, acúmulo de água, ondulações no pavimento e situações de aquaplanagem, além da baixa visibilidade provocada pela água lançada de uma pista para outra pelos veículos. “Estamos falando de rodovias com intenso fluxo de veículos. A segurança de quem utiliza essas estradas não pode ficar em segundo plano. Se existe cobrança de pedágio, também precisa existir fiscalização rigorosa para garantir que as condições de segurança sejam adequadas”, afirma Beto Preto.

No documento, o deputado solicita que a ANTT verifique imediatamente as situações relatadas, inclusive por meio de vistoria nos trechos indicados. Caso sejam identificadas situações de risco, Beto Preto pede a adoção ou articulação de medidas emergenciais de sinalização, isolamento e correção dos defeitos, com o objetivo de evitar novos acidentes e prejuízos aos motoristas.

Entre os trechos citados estão a PR-445 e a BR-369. O parlamentar também solicita que a Agência esclareça quais locais estão sob sua competência, fiscalização ou eventual interface com trechos concedidos e, quando não houver competência direta da ANTT, que a demanda seja encaminhada ao órgão responsável.

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Fiscalização e transparência

Além das medidas emergenciais, Beto Preto pede que seja iniciada uma coleta de dados sobre a qualidade do asfalto e a manutenção das rodovias pedagiadas no Paraná, com atenção especial aos trechos sob concessão da CCR/Motiva e EPR Paraná, incluindo a PR-445 e a BR-369.

O deputado também cobra a divulgação dos resultados das fiscalizações realizadas antes da autorização para cobrança de pedágio e das fiscalizações posteriores ao início da cobrança.

Outro pedido é para que a ANTT informe, de forma nominal e mês a mês, quanto foi arrecadado nas praças de pedágio do Paraná desde o início da cobrança até 14 de setembro de 2026.

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Para Beto Preto, a cobrança precisa vir acompanhada de responsabilidade, fiscalização e qualidade na prestação do serviço. “Não podemos aceitar que o motorista pague pedágio e, ao mesmo tempo, tenha que enfrentar buracos, água acumulada e outros problemas que colocam sua vida em risco. Estou cobrando a ANTT para que fiscalize, cobre as concessionárias e apresente respostas concretas aos usuários das rodovias paranaenses”, reforça o deputado.