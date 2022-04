Beto Preto cita motivos para flexibilizar o uso da máscara

Da Redação

O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, fez uma publicação na manhã desta quarta-feira (16), citando motivos para a flexibilização do uso da máscara no estado devido à pandemia da Covid-19.

"A desobrigação do uso de máscaras é segura, mas não impede que você continue as usando. Mantenha a vacinação em dia, tomando a dose de reforço e se houver suspeita da doença faça o teste", escreveu o médico apucaranense.

Um dos motivos citados pelo secretário são as 21 milhões de doses de vacinas aplicadas, além da redução de internamentos por covid no Paraná.

Outro post do secretário nas redes sociais:



"Não baixe a guarda!", escreveu Beto Preto, em publicações feitas no Instagram e no Twitter, nesta terça-feira (15). "É preciso completar o esquema vacinal com a dose de reforço contra Covid-19. Quem está vacinado tem menos sintomas e menor risco de agravamento. Redobre o autocuidado!", ressaltou.

O médico apucaranense publicou um vídeo com dados que mostram dados sobre a eficácia e importância da imunização e de tomar todas as doses da vacina contra a Covid-19.

Veja: