Beto Preto autoriza obras no Oeste e Noroeste do Paraná

Da Redação

Em agenda nos municípios do Oeste e Noroeste do Paraná, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou, nesta sexta-feira (11), obras e ações do governo em três municípios. O primeiro deles foi Matelândia, para visita ao Hospital e maternidade Padre Tezza, onde acompanhado pelo prefeito Maximino Pietrobon formalizou a liberação de R$ 395 mil para ações de custeio na unidade. Além disso, também foi efetizado também a doação de quatro veículos e repasse de R$ 650 mil para a construção de uma UBS no município.

continua após publicidade .

"O Paraná é um só, independente de onde o paranaense more. É preciso atender o Oeste, o Centro-oeste, o Norte e o Sul, com respeito às peculiaridades, mas com o empenho pela regionalização da Saúde", afirmou.

Em sequência, o secretário seguiu para o município de Vera Cruz do Oeste, no Hospital Vera Cruz, para autorização de recursos. O município irá receber R$ 650 mil para a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde; R$ 300 mil para a reforma e estruturação da base do Samu e também R$ 170 mil de uma ambulância, de emenda do deputado estadual Márcio Pacheco.

continua após publicidade .

"A pandemia tem sido um enorme desafio. Mas isso nos fez redobrar os esforços e também investimentos da Saúde, que resultam em um legado. Nossa orientação sob a liderança do governador Ratinho Junior, é a de caráter municipalista, que olha para todo o Paraná da mesma maneira que trata a capital. Por isso a importância desses recursos, que irão expandir o atendimento em Vera Cruz do Oeste", ressaltou o secretário.

PEABIRU - O secretário também esteve em Peabiru, ao noroeste do Estado, onde autorizou a autorização da ordem de serviço do Pronto Atendimento do município. A cerimônia aconteceu na prefeitura de Peabiru e também contou com a presença do prefeito Júlio Flare; do deputado estadual Douglas Fabrício e do deputado federal Rubens Bueno.

"Essa é uma obra de uma importância fundamental para o município e que é fruto do acertado caminho da regionalização. Quero aproveitar para agradecer a todos os vacinadores e vacinadoras do nosso Estado, que levam a esperança e a proteção ao braço de todos", destacou Beto Preto.

continua após publicidade .

A construção da Unidade de Pronto Atendimento recebe um investimento de R$ 1,65 milhão do Governo do Estado.