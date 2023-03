Beto Preto assume Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados

Da Redação

O deputado federal, Beto Preto

O deputado federal Beto Preto (PSD/PR) será o único titular do Paraná na Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados. Na manhã desta quarta-feira (15), os membros foram definidos e já houve a primeira reunião em Brasília.

"O Paraná tem assento na Comissão de Saúde. Temos defendido uma série de revisões no SUS, da tabela dos procedimentos, do aumento de financiamento, entre outras agendas que são determinantes para a população", afirmou.

Ele também já protocolou indicação para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, solicitando uma análise aprofundada do desequilíbrio financeiro da tabela de procedimentos do SUS, que não tem nenhuma revisão há 14 anos.

"Aliado a este fator de congelamento, ainda tivemos a pandemia, que impactou sensivelmente este cenário. Muitos Estados, e um exemplo é o Paraná, fizeram esforços financeiros para suportar a demanda. O teto de gastos também tirou dinheiro do SUS".

O parlamentar lembrou ainda que a retomada de procedimentos, especialmente das eletivas, é fundamental para superar os gargalos do pós-pandemia.

"Lançamos o Opera Paraná enquanto fui secretário. O programa de cirurgias eletivas continua com robustez, por orientação do governador Ratinho Junior, com R$ 300 milhões em diversas especialidades. E queremos também colocar está estratégia aqui na discussão da Comissão de Saúde", enfatizou.

