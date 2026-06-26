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INVESTIMENTO

Beto Preto anuncia R$ 5,6 milhões para a saúde no Vale do Ivaí; Apucarana recebe R$ 2,2 milhões

O Vale do Ivaí receberá R$ 5,6 milhões em investimento do Governo do Paraná. Conheça os detalhes e como isso impactará a saúde local

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 12:54:05 Editado em 26.06.2026, 12:53:59
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Beto Preto anuncia R$ 5,6 milhões para a saúde no Vale do Ivaí; Apucarana recebe R$ 2,2 milhões
Autor Foto: Divulgação

Os municípios do Vale do Ivaí receberão juntos R$ 5.614.930,00 em recursos do Governo do Paraná para fortalecer o atendimento especializado do Sistema Único de Saúde (SUS). O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que autorizou o repasse de R$ 202,1 milhões aos 399 municípios paranaenses, por meio do Fundo Estadual de Saúde.

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Entre os municípios da região, Apucarana, cidade de origem do deputado federal Beto Preto, receberá R$ 2.293.470,00, o maior repasse do Vale do Ivaí.

Ex-secretário de Estado da Saúde, Beto Preto destacou que os recursos são fruto da política municipalista implantada durante sua gestão na Sesa, em parceria com o governador Ratinho Junior.

"Desde que assumimos a Secretaria da Saúde, trabalhamos para fortalecer os municípios, garantindo que os investimentos chegassem diretamente às cidades. Esse modelo municipalista, construído ao lado do governador Ratinho Junior, permitiu ampliar o acesso da população aos serviços especializados e consolidou o Paraná como referência nacional em saúde pública", afirmou o deputado.

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No Vale do Ivaí, os recursos serão distribuídos da seguinte forma:

- Apucarana – R$ 2.293.470,00

- Arapuã – R$ 60.741,00

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- Ariranha do Ivaí – R$ 39.967,00

- Bom Sucesso – R$ 113.458,00

- Borrazópolis – R$ 132.906,00

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- Califórnia – R$ 152.371,00

- Cambira – R$ 170.765,00

- Cruzmaltina – R$ 48.790,00

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- Faxinal – R$ 282.132,00

- Godoy Moreira – R$ 49.487,00

- Grandes Rios – R$ 93.959,00

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- Ivaiporã – R$ 570.622,00

- Jandaia do Sul – R$ 372.810,00

- Kaloré – R$ 79.322,00

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- Lidianópolis – R$ 67.779,00

- Lunardelli – R$ 82.688,00

- Marilândia do Sul – R$ 148.937,00

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- Mauá da Serra – R$ 164.713,00

- Novo Itacolomi – R$ 54.859,00

- Rio Bom – R$ 54.638,00

- Rosário do Ivaí – R$ 93.228,00

- Sabáudia – R$ 161.687,00

- São João do Ivaí – R$ 180.863,00

- São Pedro do Ivaí – R$ 144.738,00

Os recursos poderão ser utilizados para ampliar consultas, exames e procedimentos especializados, reduzindo filas e fortalecendo o atendimento à população.

Beto Preto ressaltou que Apucarana e todo o Vale do Ivaí sempre estiveram entre as prioridades da política de regionalização da saúde desenvolvida pelo Governo do Estado.

"Tenho um compromisso muito forte com Apucarana e com toda a região do Vale do Ivaí. Como secretário de Estado da Saúde, trabalhamos para descentralizar os investimentos e fortalecer a rede regional. Ver esses recursos chegando aos municípios mostra que esse trabalho continua, beneficiando milhares de famílias e garantindo uma saúde pública cada vez mais eficiente", concluiu o deputado.

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Deputado Beto Preto Investimentos Municipalistas Recursos do Governo Saúde Pública sistema único de saúde Vale do Ivai
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