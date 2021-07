Da Redação

Beto Preto alerta para importância da 2ª dose da vacina

O secretário da Saúde do Paraná Beto Preto esteve em Maringá nesta quinta-feira (22), visitando obras de ampliação da Santa Casa. Em entrevista à imprensa local, o secretário defendeu a importância da vacinação como a principal arma de combate à pandemia.

"Quem tomou a primeira dose, tem que tomar a segunda dose. Só assim vai consolidar o seu esquema vacinal completo e fazer que a imunidade do seu organismo seja provocada para fazer valer o melhor daquela vacina, principalmente contra a variante delta", explicou o secretário.

De acordo com ele, as vacinas têm a capacidade, segundo estudos científicos que estão sendo produzidos, de reduzir a capacidade da variante delta se instalar no organismo, com um esquema vacinal completo. "Por isso, mais do que nunca, vale ressaltar a importância do assunto sobre a segunda dose", argumentou Beto Preto.

Ainda sobre a nova variante, o secretário informou que até o início da próxima semana, uma decisão definitiva a respeito dos casos detectados no estado será emitido pelas equipes que realizam o trabalho de rastreamento. "O Ministério da Saúde está no Paraná trabalhando junto aos pesquisadores do Lacen no ordenamento de novas buscas a respeito da variante delta. O Paraná é o estado que mais testa no Brasil, tanto que temos um maior número de casos declarados, o que não significa que outros estados também não tenham", declarou.

Beto Preto defendeu ainda a importância da vacina e citou um pequeno contingente de pessoas que prefere não se imunizar. "Existem pessoas que colocam a vacina em descrédito. Eu quero dizer, com muito respeito, que a vacina neste momento é a nossa principal arma para conseguir sair desta pandemia", enfatizou o secretário.

