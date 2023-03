Beto Preto acompanha governador em Londrina e Maringá

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Beto Preto acompanhou Ratinho Junior em ações em Londrina

O deputado federal Beto Preto acompanhou, nesta sexta-feira (24), o governador do Estado do Paraná, Ratinho Junior, em ações de obras e investimentos em Londrina, Maringá e região.

continua após publicidade .

A primeira ação foi a inauguração de uma nova sede regional do SAMU, em Londrina, obra que recebeu um investimento total de R$ 5,4 milhões.

Na sequência, participaram da entrega de chaves para 240 famílias no Residencial Trancoso, também em Londrina. Com recursos do Programa Casa Fácil, o empreendimento recebeu um aporte de R$ 1,4 milhão do Governo do Estado para subsidiar o valor de entrada a 94 das famílias que adquiriram imóveis dentro do conjunto.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Governador autoriza início das obras do viaduto da PUC em Londrina

A última ação do dia em Londrina envolveu uma demanda histórica, sintetizada pela autorização do início das obras do Viaduto da Puc. O projeto receberá investimento de R$ 28 milhões. Após a conclusão, a estrutura instalada na BR-369 vai desafogar o trânsito na principal via de acesso ao campus da Pontifícia Universidade Católica, reduzindo acidentes na região.

Em seguida, o deputado acompanhou o governador para Maringá, onde novas ações foram concretizadas. A primeira delas se deu pela assinatura da ordem de serviço que autorizou o início da instalação da usina solar no aeroporto de Maringá, que terá capacidade de geração de 0,7 MWh e será a primeira instalada em um aeroporto regional do Brasil, tornando-o um dos mais sustentáveis do país. Para isto, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) está destinando R$ 6,4 milhões visando financiar o projeto, com recursos captados através da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

continua após publicidade .

O tema do segundo evento no município foi mobilidade, com a autorização da licitação para construção do novo Trevo Catuaí, que vai receber o nome Viaduto Divanir Braz Palma. A obra resolve um gargalo na região central da cidade, no entroncamento entre a BR-376, a PR-317 e a Avenida João Pereira, e tem prazo de conclusão de dois anos após ser iniciada. Ela está no pacote de investimento de R$ 3,4 bilhões, anunciado no começo do ano.

Encerrando a agenda, participou, também ao lado do governador e do diretor-presidente da Sanepar, Claudio Stabile, da formalização do início das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município. São três projetos que recebem investimentos de R$ 59,5 milhões da Companhia, com destaque para a implantação do sistema sanitário no distrito de Iguatemi, que não contava com a coleta e tratamento de esgoto.

"O que vemos é uma verdadeira revolução acontecendo em nosso Estado. O governador Ratinho Junior tem realizado uma gestão municipalista e em sintonia com as principais demandas dos paranaenses e essa grande agenda de investimentos prova, mais uma vez, que estamos no caminho certo para concretizar sonhos do passado e projetos do futuro", comentou Beto Preto.

Siga o TNOnline no Google News