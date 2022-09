Bebê volta para casa com braço quebrado e família acusa professora

Da Redação

Caso aconteceu em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba

Uma família de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, fez um boletim de ocorrência na quarta-feira (21) alegando agressão contra uma criança de um ano e meio no Centro Municipal de Educação Infantil Enedina Alves Marques.

Segundo com familiares, a agressão teria ocorrido na última terça (20), por volta das 15h30, mas a família só foi avisada às 17h15. Na agenda, de acordo com o boletim de ocorrência, estava escrito que ele estava machucado desde a hora do lanche, quando o bebê teria sofrido uma fratura no braço durante uma troca de fralda.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação de Pinhais afirmou que assim que soube do caso instaurou processo administrativo disciplinar e determinou afastamento cautelar da servidora durante a apuração da ocorrência. A secretaria afirmou ainda que “a criança foi rapidamente encaminhada ao atendimento de emergência e que a Administração está dando o suporte necessário à família”.

A criança passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Evangélico Mackenzie na quarta (22), onde segue internada.

A polícia já investiga o caso.

As informações são do Bem Paraná.

