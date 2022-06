Bebê sorri ao ouvir pela primeira vez e vídeo do momento viraliza

Da Redação

Um vídeo mostra a alegria de um menino, de apenas um ano, ao utilizar um aparelho auditivo e ouvir pela primeira vez. Nas imagens, feitas nessa terça-feira (14), é possível ver o sorriso estampado no rosto de Gael. O caso foi registrado em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

A equipe que faz o acompanhamento do menino registrou o momento, que foi publicado no perfil da prefeitura. Veja:

Gael estava no colo da mãe, Jhenifer Tamires da Silva, quando recebeu o aparelho. As primeiras coisas que o pequeno ouviu foram as vozes de suas fonoaudiólogas.



A criança recebeu o aparelho auditivo da Secretaria Municipal de Saúde a partir de um encaminhamento do Centro Especializado em Reabilitação (CER IV), de Foz.



De acordo com o CER, Gael foi diagnosticado com problemas auditivos logo após nascer, e recebe acompanhamento desde então. Pelo Centro, o monitoramento dele e de outras 400 crianças vai até os três anos de idade, sem custos.

Com informações do G1.