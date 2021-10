Da Redação

Bebê se afoga em balde com amaciante e morre no Paraná

Um bebê de um ano e 10 meses morreu nesta sexta-feira (08) no município de Sertanópolis, no norte pioneiro do Paraná, após um acidente doméstico. O menino, que completaria dois anos em dezembro, foi encontrado pelos pais afogado, caído dentro de um balde com água e amaciante.

A família é do bairro Vila Esperança. A mãe contou à Polícia Civil que deixou o filho sozinho por poucos minutos, tempo suficiente apenas para ela abrir o portão para o marido, que havia chegado do trabalho. Quando o casal entrou em casa, e não encontrou a criança, passaram a procurá-lo. Foi quando encontraram o bebê dentro do balde, perto do tanque de lavar roupas.

A criança foi levada ao Hospital São Lucas pelo pai. Os médicos tentaram reanimar o garoto, mas não foi possível salvá-lo. O menino também tinha um ferimento no olho, que pode ter sido causado durante a queda.

